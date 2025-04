Saldo da balança em março foi em 2025 o maior da série histórica para o mês

Brasília, 4 - O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta sexta-feira, 4, que o saldo comercial registrado em março foi o maior da série histórica para meses de março. A balança comercial brasileira teve superávit comercial de US$ 8,155 bilhões em março de 2025, um aumento de 13,8% relação ao mesmo período do ano passado. O valor foi alcançado com exportações de US$ 29,178 bilhões e importações de US$ 21,023 bilhões. Na exportação, o valor foi fortemente influenciado pelo aumento de volume embarcado, que teve alta de 5%, contra aumento de apenas 0,4% nos preços. Brandão pontuou que os embarques para China voltaram a crescer em março com a maior exportação da soja. O volume de soja vendida cresceu 16,5% no mês, com alta de 7% no valor. As exportações de café aumentaram 92,7% no mês, com alta de 83,2% nos preços. Já a exportação de petróleo teve queda de 20,3%, e o minério de ferro caiu 16,5%%. No caso da carne bovina, os embarques aumentaram 40,1%. No caso das importações em março, houve uma pequena queda, de 1,2%, nos bens de consumo. A queda maior nas compras foi registrada em combustíveis, com recuo de 26,9%. A importação de veículos automóveis de passageiros caiu 38,5%, o que influenciou nas compras feitas da Argentina, que caíram 17,5% no mês, destacou Brandão.