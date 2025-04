SP e Rio devem ter chuvas excessivas; litoral paulista pode registrar ondas até 3 metros

"As chuvas em parte do Sudeste resultam do aumento da umidade na atmosfera, favorecido pela atuação de uma frente fria no oceano, combinada com a topografia acidentada da faixa leste da região", afirma o Inmet.

As regiões que demandam maior atenção são: Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e litoral norte, em São Paulo. No Rio de Janeiro, a Costa Verde, a região metropolitana, o Vale do Paraíba, a região serrana e a baixada litorânea.

Nessa quinta-feira, 3, foram registradas fortes chuvas em áreas de São Paulo, do Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e parte de Santa Catarina.

Ainda nessa quinta-feira, a Defesa Civil do Estado de SP montou um gabinete de crise com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

A expectativa, segundo o órgão estadual, é de ondas de até três metros de altura. "Recomenda-se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento", orienta o órgão estadual.

Também há previsão de ventos fortes entre Florianópolis, em Santa Catarina, e Santos, litoral de São Paulo, até sábado.