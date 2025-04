SpaceX, de Musk, ULA e Blue Origin conquistam contrato espacial de US$ 13,7 bilhões nos EUA

O Comando de Sistemas Espaciais dos Estados Unidos concedeu três contratos de lançamento de satélites ao espaço para a SpaceX, de Elon Musk, United Launch Services (ULA) e Blue Origin, fundada por Jeff Bezos. Os contratos têm o objetivo de fornecer suporte espacial crítico para atender aos objetivos de segurança nacional.

Os valores previstos são de US$ 5,9 bilhões para a SpaceX, US$ 5,4 bilhões para a United Launch Services e US$ 2,4 bilhões para a Blue Origin, de acordo com documento do Comando de Sistemas Espaciais. A unidade é um ramo das forças armadas dos EUA e tem a missão de liderar operações militares relacionadas ao espaço dentro do Departamento de Defesa americano.

"Uma arquitetura de lançamento espacial robusta e resiliente é a base tanto da nossa prosperidade econômica quanto da nossa segurança nacional", disse o Chefe de Operações Espaciais da Força Espacial dos EUA, general Chance Saltzman. "O National Security Space Launch não é apenas um programa; é uma necessidade estratégica que fornece as capacidades espaciais críticas das quais nossos combatentes dependem para lutar e vencer."