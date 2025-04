USDA: decisão sobre ajuda a agricultores afetados por tarifas ainda levará meses

São Paulo, 4 - O governo dos Estados Unidos ainda deve levar meses para tomar uma decisão sobre pagamentos a agricultores que venham a ser afetados pela política comercial do presidente Donald Trump, disse a secretária de Agricultura, Brooke Rollins.Trump anunciou uma série de tarifas abrangentes que foram recebidas com preocupação pelo setor agrícola e por consumidores, já que podem afetar as exportações dos EUA e resultar em preços mais altos de alimentos.Em entrevista à Fox News, Rollins disse que o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) deve levar meses para compreender se há retaliação tarifária significativa de outros países que prejudique agricultores dos EUA e que a agência precise mitigar. Durante a última guerra comercial com a China, "sob o secretário Perdue, foi decidido, eu acho que entre quatro e seis meses depois, que, na verdade, alguns desses agricultores foram prejudicados", afirmou. "Estamos olhando para isso e estaremos preparados, mas vai levar meses."Quanto aos preços de alimentos, Rollins admitiu que as tarifas vão causar alguma incerteza no mercado, mas disse concordar com a visão de Trump de que os preços vão acabar caindo.