Veja recomendações do Inmet após 9 alertas de perigo para chuvas fortes e ventos em todo o País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nove alertas climáticos para perigo no Brasil entre esta sexta-feira, 4, e o sábado, 5. Em meio às notificações para o risco de chuvas intensas, assim como acumulado de precipitações, estão também avisos para queda de temperatura e ventos costeiros no Sul do País.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em alerta para temporais principalmente a partir desta sexta-feira, de acordo com o Inmet. No momento, está em vigência o alerta laranja para a capital paulista e o alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva para outras cidades do Estado paulista e também cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca. A condição climática deve se estender ao menos até sábado.

Conforme o instituto, são esperados volumes significativos que podem ultrapassar os 100 mm em 24 horas, e rajadas de vento com intensidade em torno de 100 km/h.