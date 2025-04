Descida da serra na Tamoios é interditada por excesso de chuva; tráfego segue em comboio

A pista de descida para o litoral norte da Rodovia dos Tamoios foi interditada no fim da noite desta sexta-feira, 4, devido ao excesso de chuva e o risco de queda de barreiras. O trânsito está sendo desviado para a pista de subida, pela Serra Nova, que passou a operar em comboio. Segundo a Concessionária Tamoios, o volume de chuva ultrapassou o limite de segurança, que é de 100 milímetros em 72 horas.

Com a operação comboio, a Serra Nova está operando no sistema de pare e siga, ora no sentido do litoral, ora no sentido de São José dos Campos, segundo a concessionária. A formação dos comboios é acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária e por equipes da concessionária. Até o final da manhã, não havia previsão de liberar as pistas da serra antiga.

Os comboios operam com formatos diferentes. No sentido de São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. Já no sentido de Caraguatatuba e litoral, por questão de segurança, os comboios são realizados separadamente, por categoria de veículo. Primeiro descem os veículos de passeio, depois os de carga e por último veículos com produtos perigosos.