Em 50 minutos, dois aviões da Latam colidem com pássaros no aeroporto de Guarulhos

Segundo a companhia em, 2024, a Latam Brasil registrou bird strike em 513 de seus voos no Brasil.

O setor tem alertado para a necessidade de uma gestão eficiente da fauna por parte dos municípios e administradores aeroportuários nas proximidades dos aeroportos brasileiros.

Conforme mostrou o Estadão, em média, dez aviões colidem com aves diariamente em todo o País, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Seis incidentes diários acontecem com aeronaves da aviação comercial. A colisão com pássaros é a segunda maior causa de incidentes aeronáuticos, atrás apenas de falha ou mau funcionamento de componentes do avião.

Em fevereiro deste ano, um Airbus A321 da Latam foi obrigado a retornar ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após colidir com uma ave durante a decolagem. O nariz do avião ficou destruído. Na época, o Galeão disse que o incidente aconteceu fora do sítio aeroportuário.

A Gru Airport, concessionária do Aeroporto de Guarulhos, diz em nota que, após as três suspeitas de bird strike registradas neste sábado, as aeronaves e postas foram vistoriadas e todas as medidas de monitoramento e afugentamento foram tomadas. "Importante ressaltar que este aeroporto apresenta o mais baixo índice de colisão com aves (bird strike) entre os principais aeródromos brasileiros", diz.