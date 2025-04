Lula estanca queda de popularidade e governistas falam em 'virada'; aprovação ainda é a 2ª pior

Embora os resultados da última pesquisa Datafolha tenham mostrado que a popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enfrenta o segundo pior nível da gestão Lula 3, governistas e lideranças do PT comemoraram a melhora nos índices, com a avaliação de que a população começa a perceber as ações adotadas pelo governo federal. Segundo a pesquisa, Lula conseguiu conter sua queda de popularidade, tendo o índice de aprovação subido de 24% no levantamento de fevereiro, para 29%. Porém, a taxa de reprovação - de 38% - supera o nível de aprovação. Já o nível daqueles que classificam a gestão como regular prosseguiu em 32%.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), foi um dos primeiros a comentar o levantamento e disse que a pesquisa confirma o que já se esperava: "uma virada na avaliação do governo", atribuída a ajustes na comunicação e na articulação política, que estão "surtindo efeito", na visão do parlamentar.

"Os números falam por si: crescimento do PIB, geração de emprego e recuperação da renda. No entanto, esses avanços ficaram abafados por três meses por uma estratégia de contrainformação, que distorceu fatos e inundou as redes com fake news para ocultar as conquistas reais da gestão", afirmou o deputado petista, que também falou em defesa da soberania nacional, citando as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.