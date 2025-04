Nível de alerta de risco para cidades de SP e Rio é rebaixado

O alerta do Cemaden divulgado na madrugada desta sexta, 4, indicava que a região de Petrópolis, no Rio, estava com possibilidade muito alta para ocorrências de eventos hidrológicos e geológicos no final de semana (5 e 6 de abril), por conta da previsão de "chuvas persistentes ao longo do dia", além também de chance muito alta de risco geológico - agravado pelos temporais -, com a possibilidade de ocorrências de deslizamento pontuais e esparsos.

Já para as Regiões Geográficas Intermediárias da cidade de São Paulo, de São José dos Campos (Vale do Paraíba), Baixada Santista, litoral norte paulista; do Rio de Janeiro, Volta Redonda-Barra Mansa (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Juiz de Fora (MG) e Cachoeiro do Itapemerim (ES), o Cemaden via alta possibilidade de risco geo-hidrológico.

Os eventos geo-hidrológicos são eventos muitas vezes provocados por excesso de chuvas, que causam problemas decorrentes de água e no solo, como enxurradas, alagamento de vias, transbordamento de rios, deslizamento de terras causado por terra encharcada.

O relatório do centro também indicava alta possibilidade de risco geológico para as mesmas áreas citadas - menos para Baixada Santista, litoral norte paulista, neste caso - por conta da previsão de chuva persistente com pancadas ao longo do final de semana, que poderiam provocar alagamentos e enxurradas.

Na última atualização do centro, por volta das 16h desta sexta, o Cemadem fez uma reclassificação das suas previsões de possibilidades de ocorrências geo-hidrológicas. Assim, em seus relatórios, diminuiu os riscos para a região Petrópolis de "muito alta" para "alta" e, para as demais partes citadas do Estado de São Paulo, de "alta" para "moderada".

Confira os riscos hidrológicos e geológicos para partes do sudeste neste final de semana, com base no último relatório do Cemaden.