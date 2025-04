Ventos fortes na madrugada em SP; veja qual foi a velocidade das rajadas em cada cidade

São Paulo registrou rajadas de ventos fortes neste sábado, 5, com velocidades que chegaram a 57 km/h em Bauru, no interior do Estado. Na sexta-feira, 4, o vento chegou a 60,8 km/h em Barra Bonita, na região de Bauru, e São Miguel Arcanjo, na região de Sorocaba. Os dados são da Defesa Civil estadual.

Na capital, a velocidade dos ventos foi de 51,8 km/h no sábado, medida na estação de Congonhas, zona sul (veja lista abaixo).

Apesar de registros acima de 50km/h serem considerados fortes, a marca ainda fica longe do recorde estadual. A máxima foi de 151 km/h, em Santos, no litoral. A ventania foi registrada em novembro de 2023.