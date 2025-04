Ato com Bolsonaro por anistia a presos pelo 8/1 começa na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro subiu ao trio elétrico no ato com apoiadores que ocorre neste domingo, 6, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). A manifestação pede anistia dos envolvidos nas invasões em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro subiu ao trio elétrico pouco antes das 14h ao lado de sua mulher, Michelle Bolsonaro.

A manifestação tem a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Antes do evento, Bolsonaro esteve no Palácio dos Bandeirantes com Freitas e outros governadores que estão na Avenida Paulista. Dentre eles, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) e o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Também estão presentes figuras políticas como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO), o senador Marcos Pontes, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o deputado Sóstenes Calvacante (PL-RJ). Um dos organizadores do evento, o pastor Silas Malafaia também está no trio elétrico.