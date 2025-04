Cidade Gaúcha de 23 mil habitantes inaugura estátua de Cristo maior que a do Rio

Uma cidade gaúcha de 23 mil habitantes já tem uma estátua de Jesus maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Foi inaugurado neste domingo, 6, em Encantado, a 145 km de Porto Alegre, o complexo do Cristo Protetor, um monumento de 43 metros de altura que se tornou o maior Cristo do Brasil. São 5 metros a mais que a famosa estátua do Rio. A escultura tem um mirante no formato de coração a 33 m de altura.

A cerimônia de inauguração teve missa celebrada pelo cardeal Dom Silvano Tomasi e pelo arcebispo Dom Jaime Spengler, com apresentação da Ópera Gaúcha do Cristo Protetor. Durante a celebração, foi lida uma mensagem do papa Francisco abençoando a representação de Cristo. "Estamos vivendo um dia histórico para nossa comunidade, o Cristo de Encantando será oficialmente inaugurado. Uma linda cerimônia acontece neste momento, aos pés do monumento. Que Cristo nos ilumine e seja o caminho para o nosso desenvolvimento", postou o prefeito Jonas Calvi (PSDB).

A aposta da prefeitura é no incremento do turismo. Encantando foi uma das cidades gaúchas do Vale do Taquari fortemente atingidas pela tragédia das chuvas no ano passado. A cidade foi alagada duas vezes em menos de seis meses. O município foi colonizado por imigrantes italianos e a base da economia são frigoríficos, indústrias de móveis e calçadistas, além do cultivo da erva-mate. As atividades foram impactadas pelas inundações.