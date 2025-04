Petrópolis e Angra dos Reis têm risco muito alto de deslizamento, informa Governo do RJ

O governo do Rio de Janeiro informou na noite deste sábado, 5, que diversas cidades do estado fluminense estão em risco muito alto (o mais alto da escala de cinco níveis) para ocorrências hidrológicas e geológicas. Diferentes partes do Rio, incluindo a região serrana, metropolitana e litoral, próximo de São Paulo, foram castigadas pelas fortes chuvas que caem desde sexta-feira, 4.

As chuvas podem perder força ao longo de domingo, 6, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para algumas partes do Estado. O aviso é válido até o período da manhã. Os temporais poderão ter um volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

"Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o Inmet. O alerta vale para as seguintes regiões: Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Fluminense, Vale do Rio Doce.