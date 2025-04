Eduardo Paes lidera intenções de voto para o governo do Rio em 2026, mostra Paraná Pesquisas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera, com folga, os cenários de disputa ao governo do Estado em 2026. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo instituto Paraná Pesquisas, o prefeito da capital fluminense aparece com 40 pontos porcentuais à frente dos segundos colocados em dois cenários estimulados da pesquisa.

No primeiro cenário estimulado da pesquisa - quando os nomes de possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados -, Paes aparece com 48,9% das intenções de voto. O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 8,7%, o ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim (sem partido), com 8,5%, e o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 8,2%, empatam tecnicamente na segunda colocação.

O vice-governador do Rio, Thiago Pampolha (MDB), aparece com 3,6% e o médico e empresário Italo Marsili (sem partido) tem 1%. Brancos e nulos somam 16,7% e os que não sabem ou não responderam são 4,5%.