'Folgadinha, vamos te amassar': secretário faz acordo e se livra de ação por ameaça a deputada

O secretário municipal de Cultura de Santos, no litoral de São Paulo, Rafael Leal, assinou um acordo de transação penal com o Ministério Público do Estado para escapar de um processo criminal por ameaçar a deputada federal Rosana Valle (PL-SP). Ele se comprometeu a pagar uma multa no valor de dois salários mínimos (R$ 3.036) para arquivar o caso.

O Estadão pediu manifestação de Rafael Leal por meio das assessorias de imprensa da prefeitura e da Secretaria de Cultura.

O acordo foi homologado no dia 24 de fevereiro pela juíza Renata Sanchez Gusmão, da Vara Criminal de Santos. O dinheiro foi depositado em uma conta judicial no dia 21 de março e será destinado a uma instituição de caridade credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo.