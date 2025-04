Fotografando e escalando, ele descobriu pinturas inéditas a 2.350 m de altura

Um sítio arqueológico com pinturas rupestres foi descoberto no Parque Nacional do Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. O achado é inédito no estado. Os desenhos nas rochas, em tons de vermelho e amarelo-alaranjado, estão a 2.350 metros de altitude. Um deles se assemelha a um lagarto visto de cima. O local ainda não pode ser visitado.

O achado aconteceu no final de 2023, mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira pela gestão do parque e pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que administra as unidades de conservação federais. No tempo decorrido, foram realizadas análises para atestar a importância do achado e adotadas medidas para a proteção do local. Segundo o ICMBio, o sítio traz novas perspectivas para a arqueologia brasileira.

Batizado de Sítio Arqueológico Agulhas Negras, o local foi descoberto por Andres Conquista, colaborador da Parquetur, concessionária do Itatiaia. "Estava fotografando os lírios e escalando uma pedra durante meu horário de almoço. Ao subir em outra rocha para descer do lado oposto, vi as pinturas na superfície", relata.