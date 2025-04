Jair Renan protocola moção de repúdio contra Lula na Câmara de Balneário Camboriú

O vereador também afirmou que Lula tem "demonstrado desrespeito" ao governador do Estado, Jorginho Mello (PL), e tido uma gestão ruim sobre a economia nacional. "O descontrole fiscal e a falta de direção na política econômica têm gerado sofrimento à população brasileira, com o aumento expressivo da inflação e a perda do poder de compra", afirmou.

O filho do ex-presidente ainda disse que o governo federal tem manifestado apoio a regimes ditatoriais, como os governos da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua.

Jair Renan argumenta que o município de Balneário Camboriú não pode compactuar com este "cenário de afronta às tradições culturais, descaso com a economia local e apoio a regimes antidemocráticos".

Atuação de Jair Renan na Câmara

Eleito vereador pelo Partido Liberal (PL) nas eleições de 2024, Jair Renan exerce seu primeiro cargo eletivo. No mês de março, um corte de uma sessão na casa viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra Jair Renan chorando ao discursar sobre a permanência de seu irmão Eduardo nos EUA.

Na tribuna, o vereador pediu respeito a sua família. "Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque a família. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar. O que aconteceu ontem foi algo mesquinho e de baixo calão", disse.