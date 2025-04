MST intensifica invasões; ministério promete 'retomada radical da reforma agrária'

O Movimento Sem Terra (MST) invadiu 11 propriedades entre sábado, 5, e a noite do domingo, 6, no chamado "Abril Vermelho". Os locais ficam nos Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

O movimento considera as políticas para a reforma agrária em andamento como "aquém" do necessário e quer pressionar o governo federal por mais velocidade no assentamento de famílias. Em carta divulgada em janeiro, o MST cobrou o assentamento de 100 mil famílias que seguiam acampadas pelo País.

Responsável pelo diálogo com o movimento dos sem-terra, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou, no sábado, que a pasta retomou os avanços da política que haviam sido paralisados pelo governo anterior.