Prorrogado o estado de emergência zoossanitária em função de gripe aviária

Brasília, 7 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, prorrogou por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil. O estado de emergência em decorrência da H5N1 em aves no País foi decretado inicialmente em 22 de maio de 2023, também por 180 dias, mas vem sendo estendido sucessivamente. A nova prorrogação está formalizada em portaria no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 7. No fim de março, o Ministério da Agricultura também publicou portaria que suspende, em todo o território nacional, a realização de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves. A pasta argumenta que a medida tem como objetivo prevenir a propagação da gripe aviária e informa que poderá ser flexibilizada apenas com a autorização do Serviço Veterinário Estadual, "mediante avaliação epidemiológica e plano de biosseguridade aprovado".Além disso, a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior, também está suspensa em estabelecimentos registrados.