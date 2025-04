Quem é o piloto que sobreviveu 5 dias na mata após queda de avião na Terra Yanomami

Durante o voo, o piloto compartilhou sua localização em tempo real via aplicativo de mensagens, utilizando conexão de internet por meio de sinal via satélite (Starlink). Cerca de 30 minutos após a decolagem, a localização deixou de ser atualizada e as mensagens enviadas ao piloto não foram mais respondidas.

No dia seguinte, 1° de abril, um irmão de Igor, Vinícius Eduardo da Silva Alves, registrou um boletim de ocorrência no Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas (NIPD) da Polícia Civil relatando o desaparecimento do piloto.

Informada, a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou a procura pelo avião, mobilizando as aeronaves SC-105 Amazonas e H-60L Brack Hawk em missões de busca. O local onde estava a aeronave era de difícil acesso por terra.

Na sexta-feira, 4, a FAB localizou os destroços do avião, mas o piloto não foi encontrado dentro ou nas proximidades da aeronave. As buscas aéreas foram suspensas e o Corpo de Bombeiros de Roraima foi acionado, chegando a preparar uma missão de resgate por terra.

No sábado, o NIPD foi comunicado pelo irmão de Igor Octávio de que ele havia sido localizado com vida por um grupo de garimpeiros em uma área de mata da mesma região e que estava bem de saúde. Segundo o relato aos policiais, o piloto sobreviveu com alguns suprimentos que levava no avião e à base de frutas colhidas na mata.

Ele havia levado consigo o equipamento de GPS e o Starlink para facilitar sua localização. Com a confirmação de que o piloto havia sido encontrado, o caso de desaparecimento foi oficialmente encerrado, segundo a Polícia Civil.