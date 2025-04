Roubo de celular em Pinheiros: como quadrilha monitorava ruas e escolhia as vítimas

Os detidos foram autuados em flagrante por associação criminosa e resistência à prisão. Os outros três suspeitos que já foram identificados tiveram a prisão temporária decretada e são procurados. Segundo a SSP, as investigações prosseguem para apurar outros roubos cometidos pela quadrilha.

Violência em alta no bairro

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros, um dos bairros mais visados pelos criminosos que se passam por falsos entregadores, em relação ao mesmo mês no ano passado.

Foram 271 registros de assaltos em Pinheiros em janeiro de 2025, ante 225 no mesmo mês do ano passado. A alta, a maior entre os bairros com mais roubos, colocou o distrito como o segundo com mais assaltos em janeiro, atrás apenas do Campo Limpo, na zona sul, com 309 ocorrências. Abaixo, aparecem Capão Redondo (269), também na zona sul, além de Campos Elíseos (235) e Sé (226), no centro.

No dia 7 de março, um homem de 55 anos foi baleado ao resistir a entregar o celular a um assaltante que o abordou no interior de uma padaria. No dia seguinte, um homem de 55 anos foi baleado durante um assalto dentro de uma padaria na rua Simão Álvares.

Um homem de 41 anos que também estava na padaria teve o celular levado por um rapaz armado. O suspeito que atirou contra a vítima foi preso no último dia 24. Um menor de 14 anos foi apreendido.