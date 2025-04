'The Guardian' noticia caso de juiz que falsificou identidade de nobre inglês

Como mostrou o Estadão, autoridades britânicas foram consultadas e negaram a existência de qualquer cidadão inglês com o nome de Edward Wickfield. Nenhum documento ou passaporte com essa identidade consta nos bancos de dados da Inglaterra.

A identidade de descendente da nobreza britânica foi adotada pelo juiz ainda na década de 1980. Segundo as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, ele falsificou um certificado de reservista do Exército, uma carteira de trabalho e um título de eleitor para obter um RG falso com o nome inglês. Como na época as bases de documentos não se comunicavam entre si e os papéis não eram armazenados em sistemas eletrônicos, era fácil, de acordo com o MP, uma falsificação.

A fraude foi descoberta em outubro de 2024, quando ele esteve no Poupatempo da Sé para pedir a segunda vida da carteira de identidade. Foram encontrados dois registros diferentes associados às mesmas digitais. A divergência só foi percebida porque os registros haviam sido digitalizados.

O magistrado foi denunciado por uso de documento falso e falsidade ideológica. A denúncia foi recebida pela 29.ª Vara Criminal da Capital e a ação penal foi aberta. Ele ainda não foi intimado para apresentar sua defesa no processo. Quando prestou depoimento à Polícia Civil, alegou ter um irmão gêmeo.