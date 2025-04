Deputados bolsonaristas propõem impedir seguranças de Lula de usarem armas

Deputados da bancada da bala querem aprovar um projeto de lei (PL) que pretende impedir o uso de armas de fogo por integrantes da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de todos os seus ministros, em razão da posição desarmamentista do chefe do Executivo.

A proposta entrou na pauta de votação da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados desta terça-feira, 8, e não foi votada em razão da obstrução conduzida por deputados do PL, de modo a impedir qualquer votação na Casa até que a anistia aos presos do 8 de Janeiro seja pautada.

O autor do requerimento, Delegado Caveira (PL-PA), diz que a atuação dos agentes de segurança deve "estar de acordo com a ideologia do atual mandatário, que não vê nas armas de fogo algo benéfico para a sociedade".