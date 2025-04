Estudante brasileira de Medicina é assassinada na Bolívia

Uma estudante brasileira, de 36 anos, que estava se formando em Medicina, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Investigações apontam que Jenife Socorro Silva foi vítima de feminicídio no dia 1º de abril e o principal suspeito, um adolescente de 16 anos - que não teve o nome divulgado - já está apreendido.

Segundo a imprensa local e informações divulgadas pela família, Jenife era natural de Santana, município do Amapá. Ela era mãe de dois filhos. A vítima foi localizada sem vida, nua, com sinais de estrangulamento e asfixia, no dia 2 de abril - um dia depois de ter se encontrado com o suspeito. Conforme os parentes, ela estudava na Bolívia e já teria terminado o curso, mas estava no país para fazer o "Grado", uma prova que valida o estudante a exercer a profissão.

O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, que tem ciência do caso e que está em contato com autoridades locais e a família da vítima para prestar assistência consular. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos", informou o Itamaraty.