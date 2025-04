Há unanimidade entre líderes sobre a urgência PEC da Segurança, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que há unanimidade entre os líderes partidários para apreciar com urgência a proposta de emenda à Constituição (PEC) que integra as forças públicas do País. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 8, na residência oficial.

Ao lado dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Motta afirmou que a PEC da Segurança será encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Além disso, ele informou que criará um grupo de trabalho permanente para discutir questões relacionadas à segurança pública, além da PEC.