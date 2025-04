O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou na rede social, X, nesta terça-feira, 8, que irá retirar toda obstrução no Congresso Nacional. De acordo com Cavalcante, a decisão ocorre porque o partido se aproxima das 257 assinaturas necessárias para pautar a anistia aos condenados de 8 de janeiro no plenário da Casa.