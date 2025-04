MMA e BNDES liberam R$ 39 mi do Fundo Amazônia a pequeno produtor rural e extrativistas no AM

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgaram apoio de aproximadamente R$ 39 milhões a pequenos produtores rurais e extrativistas no Amazonas. Os recursos, provenientes do Fundo Amazônia, serão destinados ao fomento das cadeias de óleos vegetais, açaí e pescado.

"O projeto será executado pela Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc) em articulação com outras quatro associações do médio Juruá (AM), beneficiando 2,4 mil famílias (mais de 10 mil pessoas) em cerca de 76 comunidades da região", informou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

O aporte, na modalidade de recursos não reembolsáveis, tem como objetivo fortalecer as organizações comunitárias, diversificar a produção extrativista e expandir oportunidades de comercialização e geração de renda.