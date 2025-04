Moraes diz que nazistas teriam conquistado o mundo se tivessem acesso ao X

Moraes afirmou ainda que as redes sociais devem respeitar as leis dos países em que estão disponíveis, comparando-as com as Companhias de Índias dos séculos 17 e 18. As companhias foram empresas fundadas pelas principais economias da Europa à época com o objetivo de garantir a exploração de recursos em suas colônias.

Segundo o ministro do STF, sem regulamentação, as plataformas lucram em detrimento dos países em que atuam, assim como as Companhias de Índias europeias. "Não só influenciam as pessoas, como geram a maior receita publicitária do mundo, o que lhes dá a força financeira para influenciar as eleições", afirmou Moraes. "Não querem respeitar a jurisdição de nenhum país, porque, na realidade, procuram ser imunes às nações."

O magistrado relevou o processo do qual é alvo na Justiça Federal da Flórida, nos Estados Unidos. A ação civil é movida pela Rumble, plataforma de vídeos que se negou a cumprir uma ordem judicial para suspender o perfil de Allan dos Santos, e pela Trump Media, ligada ao presidente americano, Donald Trump. Moraes descreveu o processo como "manobra política" e "completamente infundado". "Assim como eu não posso, aqui no Brasil, emitir uma decisão que obrigue algo nos Estados Unidos, nenhum juiz lá pode declarar que a minha ordem no Brasil é inválida", disse o ministro.

Embora uma empresa ligada a Trump esteja processando o ministro, Moraes minimizou os efeitos de uma possível pressão do governo americano sob a Justiça do Brasil. "Podem instaurar processos, podem pôr o Trump a falar", afirmou. "Se enviarem um porta-aviões, então veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil."

Quanto à política nacional, Moraes defendeu a tutela do STF em inquéritos como o das milícias digitais e o das fake news, mas avaliou "não ser saudável para nenhuma democracia ter a Suprema Corte como ator político o tempo todo". "O desafio é como garantir que o tribunal volte à normalidade", afirmou.

O magistrado considera remota a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reverter suas penas de inelegibilidade impostas pela Justiça Eleitoral no STF, mas reconhece que o ex-presidente pode apoiar a candidatura presidencial de sua mulher, Michelle, ou de um de seus filhos. Nenhum deles, segundo Moraes, "tem as mesmas relações com as Forças Armadas" que Jair Bolsonaro tem.