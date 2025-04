Moraes multa Filipe Martins em R$ 20 mil por aparecer em vídeo de advogado

No vídeo, Sebastião Coelho diz que foi ao fórum de Ponta Grossa (PR), onde Filipe mora, para acompanhar a apresentação semanal dele à Justiça, conforme determinou Moraes. O ex-assessor permanece calado e com os braços cruzados durante toda a gravação.

Segundo o advogado, a apresentação, todas as segundas-feiras, é um "absurdo" e foi determinada por Moraes para "desfazer uma prisão por fato inexistente".

Em agosto do ano passado, a prisão preventiva de Filipe Martins foi convertida em medidas cautelares, como comparecimento semanal à Justiça, proibição de sair do País e de usar as redes sociais.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-assessor e mais cinco pessoas, integrantes do núcleo 2 da trama golpista, será julgada pela Primeira Turma do STF nos dias 22 e 23 de abril. Ministros vão decidir se eles se tornarão réus pelas acusações de promover ações para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder.

Sebastião Coelho, desembargador aposentado, foi detido pela polícia judicial do STF em flagrante delito por desacato e ofensas ao Tribunal, ao tentar entra em sessão, no dia 25 de março, do julgamento da denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais sete. O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, determinou o registro de um boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do desembargador.

O que diz a defesa de Filipe Martins