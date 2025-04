País colheu 85,3% da área de soja 2024/25, afirma Conab

São Paulo, 8 - A colheita de soja da safra 2024/25 alcançava, até domingo (6) no Brasil, 85,3% da área plantada, avanço de 3,9 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior. Na comparação com igual período da safra 2023/24, quando 76,4% já haviam sido colhidos, os trabalhos estão adiantados em 8,9 pontos porcentuais. Já na média dos últimos cinco anos, de 82,4%, há avanço de 2,9 pontos porcentuais. As informações são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu Boletim de Progresso de Safra.Os Estados produtores de soja que estão com os trabalhos mais avançados de colheita são Mato Grosso, que já colheu 99,5%; Minas Gerais e São Paulo, com 99%; Goiás, com 97%, e Tocantins e Paraná, com 95%.Já a semeadura do milho de segunda safra 2024/25 no País atingia, até domingo, 99,1% da área prevista, avanço de 1,2 ponto porcentual em relação ao domingo anterior, diz a Conab. Na comparação com igual momento da safra 2023/24, há leve atraso de 0,4 ponto porcentual. Em relação às últimas cinco safras, também há leve atraso de 0,3 ponto porcentual. Os Estados que já concluíram o plantio de milho de inverno são Goiás, Piauí, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso. Ainda precisam finalizar a semeadura Mato Grosso do Sul, com 95% da área semeada, e Paraná, com 99%.A colheita do milho verão 2024/25, por sua vez, alcançava até este domingo 59,2% da área plantada, avanço de 5,9 pontos porcentuais em relação ao domingo anterior. Em relação a igual período da safra passada, quando 52,9% haviam sido colhidos, há leve atraso de 0,7 ponto porcentual. Na média dos últimos cinco anos, de 54,8%, há adianto de 4,4 pontos porcentuais. O Rio Grande do Sul, principal produtor de milho verão já colheu 86% da área. O Paraná, 95%, e Santa Catarina, 92%.A colheita do arroz 2024/25 alcançava até domingo 61,4% da área plantada, diz a Conab. Em comparação com o domingo anterior, houve evolução de 8,7 pontos porcentuais. Na comparação com igual momento da safra 2023/24, havia adianto de 18 pontos porcentuais e, em comparação com os últimos cinco anos, os trabalhos, até ontem, estavam adiantados em 5,4 pontos porcentuais. O Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal, havia colhido até ontem 65% da área plantada.