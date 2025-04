Presidente do Novo afirma que Zema será candidato ao Planalto em cenário sem Bolsonaro

Romeu Zema tem se posicionado no ataque ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao contrário do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, que adota um tom cordial ao encontrar Lula, Zema e o presidente já trocaram farpas em mais de uma ocasião, sobre decisões econômicas do governo federal e o pagamento da dívida do estado de Minas Gerais com a União.

Na segunda-feira, 7, Zema anunciou que o estado pagou mais uma parcela da dívida, avaliada em mais de R$ 170 bilhões. "Já tá na conta da União: R$ 396,65 milhões de mais uma parcela da dívida de quase 30 anos que nós mineiros temos que pagar", disse.

O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que já foi criticado por Zema, busca renegociar mais de R$ 760 bilhões em dívidas das unidades federativas com a União, com pagamento em até 30 anos. Aproximadamente 90% do valor corresponde aos débitos de quatro Estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Também na segunda-feira, Lula esteve em Montes Claros (MG) para a inauguração da nova fábrica da empresa Novo Nordisk. O governador não compareceu à agenda.

Nas últimas semanas, Zema, que usa as redes sociais para falar sobre temas como o preço dos alimentos e criminalidade, criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) pelas penas dos condenados pelo ataque às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

No domingo, 6, ele foi um dos governadores que esteve ao lado de Bolsonaro no ato em defesa da anistia a essas pessoas. Ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Ronaldo Caiado (União) de Goiás; e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, também considerados presidenciáveis, ele posou para fotos com o ex-presidente. Também estavam presentes Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Mauro Mendes (União), de Mato Grosso, e Wilson Lima (União), do Amazonas.