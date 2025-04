Cecafé: Brasil exportou 3,2 milhões de sacas em março, 25% menos ante 1 ano

São Paulo, 9 - As exportações de café somaram em março 3,287 milhões de sacas de 60 kg, 24,9% menos na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). A receita cambial cresceu 41,8%, para US$ 1,321 bilhão. Nos nove meses do ano-safra, o Brasil acumula embarques de 36,885 milhões de sacas, aumento de 5%. Já a receita entre julho de 2024 e março deste ano é recorde de US$ 11,095 bilhões, 58,2% acima do período anterior. Ainda de acordo com o Cecafé, no primeiro trimestre de 2025 o Brasil exportou 10,707 milhões de sacas de café, volume 11,3% inferior ao de janeiro a março do ano passado. Já a receita cambial cresceu 54,3% no intervalo, para US$ 3,887 bilhões. "É compreensível a redução no volume de embarques após sairmos de um ano recorde em 2024 e de três safras que não alcançaram seu potencial produtivo total", disse o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira. Além disso, persistem os gargalos logísticos nos portos do país, que impactam o desempenho das remessas ao exterior e oneram ainda mais o processo aos exportadores", acrescenta. Em relação à receita, diz que as cotações elevadas no mercado internacional podem não se manter "devido à sinalização de novas políticas comerciais e de conflitos econômicos entre as principais economias globais". "As bolsas de futuros vêm registrando preços altos há meses em função da diminuição da oferta global, por conta de extremos climáticos, os quais afetaram a produtividade nos cafezais de importantes produtores nos últimos anos, como Brasil, Vietnã e Indonésia. Contudo, podemos observar um esfriamento do mercado devido às incertezas causadas pelo tarifaço apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impactou todas as economias e tem feito os mercados derreterem, inclusive o de café", disse o executivo.