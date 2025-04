SP registra recorde de frio do ano; quando o calor volta?

Domingo: entre 17ºC e 26ºC.

Para a próxima semana, segunda a Meteoblue, a expectativa também é de temperaturas máximas variando entre 24ºC e 27ºC. Também há expectativa para pancadas de chuva.

Tempo marcado por 'efeito cebola'

Apesar de as madrugadas ainda serem marcadas por temperaturas mais amenas ou até um pouco frias nessas regiões no início da semana, as tardes se tornarão progressivamente mais quentes.

"Será uma semana do chamado "efeito cebola", com grande amplitude térmica em parte do Sul e do Sudeste, com as baixas temperaturas de manhã cedo e à noite exigindo roupas quentinhas, e as tardes quentes fazendo muita gente tirar os casacos", explica a Climatempo.