Família tradicional: quem era o casal achado morto em caminhonete no interior de SP

Documentos e celulares foram levados pelos suspeitos

De acordo com a PM, a mulher tinha um ferimento de bala no lado esquerdo do peito e José Eduardo tinha duas marcas de tiro na região do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São Pedro esteve no local e confirmou a morte do casal. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba para necropsia e liberados para a família.

A investigação inicial apontou que as carteiras e os celulares das vítimas foram levados pelos suspeitos. Segundo a família, a mulher possuía um modelo caro de celular. A Polícia Científica realizou perícia no veículo e na casa das vítimas. As mortes são investigadas pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.

Os corpos de José Eduardo e Rosana estavam sendo velados desde a manhã desta terça-feira, 8, e seriam sepultados no Cemitério São Bento, em Araraquara. Os dois deixam irmãos e sobrinhos.