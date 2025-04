Nº de alunos no ensino técnico de nível médio cresce apenas metade do previsto

No mês passado, a pasta lançou o programa "Partiu IF", cujo foco é fornecer aulas para recuperar a aprendizagem de estudantes do 9º e auxiliar sua entrada na educação profissional.

O MEC aposta ainda no programa "Juros por Educação" que prevê a renegociação das dívidas públicas dos Estados e redução da taxa de juros caso o valor economizado seja investido na expansão de matrículas em educação profissional.

Ensino médio retoma crescimento

O ensino médio retomou expansão em 2024 após registrar queda no número de matrículas em 2023. Os dados do Censo mostram que foram 113.653 matrículas a mais na etapa no ano passado em comparação com a edição anterior do levantamento. No total, há 7,7 milhões de matrículas no médio.

Na época, o MEC explicou que a queda apresentada em 2023 foi decorrente da retomada do formato tradicional das atividades após o período da pandemia.

Durante a emergência em saúde, as redes deixaram de reprovar os estudantes, com isso, houve maior retenção dos alunos. Após o fim do chamado "continuum curricular", quando o período de dois anos foi considerado um ciclo único, as escolas voltaram ao molde tradicional, ocasionando a reprovação, e retendo menos alunos.