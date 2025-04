Trump anuncia pausa em tarifas recíprocas de 90 dias; China terá tarifas de 125%

São Paulo, 9 - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 9, que aumentará a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com vigência imediata. O republicano também declarou uma pausa de 90 dias para os países que não retaliaram."Em algum momento, espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, do Tesouro e o USTR, para negociar uma solução para os assuntos que estão sendo discutidos em relação a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moedas e tarifas não monetárias, e que esses países não tenham, por minha forte sugestão, retaliado de qualquer maneira, forma ou jeito contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com vigência imediata", escreveu ele no Truth Social.