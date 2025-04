Viúva de piloto morto em acidente em SP fala pela 1ª vez sobre perda do marido e do filho

A viúva relembrou ainda dois momentos marcantes para o casal: o nascimento do filho, em 2018, e logo no dia seguinte a primeira corrida de Eduardo no circuito de Interlagos, em São Paulo, outro sonho concretizado pelo piloto: "Ficamos juntos no hospital a noite inteira, e no dia seguinte você realizava seu maior sonho: ser piloto em Interlagos. Há exatos 7 anos, você vivia seu grande sonho, e eu vivia o nosso maior presente. Estávamos todos torcendo por você. Nossos gostos, jeitos, trejeitos tudo era igual, idêntico."

O acidente ocorreu por volta das 15h30 de sábado, quando Eduardo estava com Aline e Bento trafegando pela rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre Marília e Lins. Ele dirigia uma caminhonete e, na altura do km 218, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão, segundo a polícia.

Eduardo morreu na hora. O filho foi internado no Hospital das Clínicas de Marília e morreu três dias depois. Aline e uma outra mulher que estava no veículo sofreram apenas ferimentos leves. O motorista do caminhão também sobreviveu, sem ferimentos.