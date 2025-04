Advocacia do Senado recorre de liminar que desobriga a participação de Deolane em CPI

A advocacia do Senado Federal recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que desobrigou a influenciadora Deolane Bezerra de depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), durante a manhã desta quinta-feira, 10. Deolane havia sido convocada a depor como testemunha nessa sessão.

Como noticiado pelo Estadão, Deolane foi beneficiada por uma liminar que desobriga a sua presença na CPI, concedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela é investigada pela Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais.

A Comissão investiga a atuação de influenciadores para atrair novos apostadores para as Bets. A convocação ocorreu a partir do requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF).