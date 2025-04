AGCO reterá envio de equipamentos de outros países para os EUA devido a tarifas

São Paulo, 10 - A AGCO, fabricante norte-americana de máquinas agrícolas de marcas como Valtra e Massey Ferguson, anunciou que vai reter o envio para os Estados Unidos de equipamentos fabricados em países com tarifas aplicáveis. O envio interno de peças não será afetado, disse a empresa em nota. "Estamos avaliando a melhor forma de alavancar nossa presença global para continuar entregando nossos produtos de alta qualidade - especialmente aqueles fabricados na Europa - a produtores em todo o mundo", acrescentou no comunicado.A companhia deve informar potencial impacto financeiro das tarifas na próxima divulgação de resultados, no início de maio. "A nossa equipe está empenhada em ser ágil, comunicando-se frequentemente com os concessionários, avaliando soluções alternativas e considerando todas as opções para ajudar a minimizar as tarifas que possam ser aplicáveis aos nossos produtos", afirmou na nota.