Alimentos ultraprocessados estão entre as principais causas de câncer, diz CEO do A.C. Camargo

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) prevê a incidência de 704 mil novos casos de câncer neste ano no Brasil. Entre eles, está o de intestino, que vem crescendo também entre a população mais jovem. Em entrevista à Rádio Eldorado, o CEO do Hospital A.C. Camargo, Victor Piana, disse que hábitos de vida, principalmente o consumo de alimentos ultraprocessados, estão entre as principais causas de tumores.