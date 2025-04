Chuva deixa toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

Imagens do radar meteorológico do órgão da Prefeitura de São Paulo também mostraram chuva forte com potencial para queda de granizo na região de Vila Prudente, Mooca e Aricanduva/Formosa, zona leste da cidade. Também teve registro em Interlagos, zona sul.

O tempo deve permanece instável no decorrer do dia com chuva isolada atuando em outras regiões da cidade com potencial para alagamentos, queda de árvore e queda de granizo.