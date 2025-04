Datafolha: se eleição de 2026 fosse hoje, Tarcísio se reelegeria governador de SP

Apesar de dizer que concorrerá à reeleição, o atual governador é cotado como candidato à Presidência da República no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse caso, Alckmin ficaria em primeiro lugar, com 29% das intenções de voto. Marçal assumiria o segundo lugar com 20% e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ficaria em terceiro com 12%. Na sequência, pontuariam o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (5%), Padilha (5%) e Salles (4%).

Num cenário sem Tarcísio e sem Alckmin, Marçal assume a dianteira com 21% e Nunes teria 15%. Márcio França surge em terceiro com 11% e Padilha teria 7%. O secretário de Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), Manga e Salles empatariam todos com 5%. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), aparece com 1%.

Segundo turno

Tarcísio derrotaria tanto Alckmin quanto o ministro Márcio França no segundo turno. O atual governador teria 53% contra 39% do vice-presidente e 62% ante 24% do ministro. Contra Padilha, a distância é ainda maior: 64% a 20%.

Entre os candidatos, Pablo Marçal é o mais rejeitado com 45%. Na sequência aparecem: Kassab (31%), Alckmin (30%), Nunes (22%), Tarcísio (21%), Padilha (20%), França (19%), Salles (19%), Manga (18%), Derrite (17%) e Prado (16%).

Na pesquisa espontânea, 16% citam Tarcísio e 5% mencionam o termo "atual governador". Em seguida, surgem o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ambos com 2%. Alckmin, Marçal e Nunes pontuam 1%, assim como o termo "candidato do PT".