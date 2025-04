Em São Caetano do Sul, duas jovens morrem atropeladas em faixa de pedestres

Duas jovens de 18 anos morreram atropeladas na noite dessa quarta-feira, 9, enquanto atravessavam a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, região do ABC paulista, na faixa de pedestres. O impacto da batida foi tão forte que a frente do veículo ficou totalmente destruída.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o motorista do carro dirigia em alta velocidade e foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado. Policiais militares foram acionados e, no local da ocorrência, encontraram as vítimas já sem vida.

"A Polícia Civil obteve imagens de câmeras de monitoramento que indicam que o autor dirigia em alta velocidade", disse a SSP.