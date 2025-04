Hospitais particulares de São Paulo registram aumento de internações por dengue

Na pesquisa, os hospitais também indicaram os principais quadros atendidos no período. As doenças respiratórias apareceram com 35%, seguidas pelas doenças crônicas (32%) e pelas viroses em geral (21%). Em janeiro, os dados eram diferentes: as viroses apareciam com 40%, acompanhadas pelas doenças respiratórias (25%) e doenças crônicas (17%).