Influenciadores e PMs envolvidos em esquema de rifas falsas são presos na Bahia

Sete policiais militares, cinco influenciadores e outras 12 pessoas, incluindo um casal de "rifeiros", foram presas nesta quarta-feira, 9, Polícia Civil da Bahia. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em rifas fraudulentas e lavagem de dinheiro, com atuação em diversas cidades do Estado. Os nomes dos influenciadores e dos policiais não foram divulgados.

Segundo a investigação, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. As rifas, que teriam movimentado R$ 680 milhões, eram divulgadas por centavos com prêmios como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes.

Os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.