Jovem esfaqueia e mata ex da atual companheira em Osasco

Um homem de 35 anos morreu após ser atingido por golpe de faca pelo atual companheiro da sua ex na tarde dessa terça-feira, 8. A ocorrência foi registrada no bairro Pestana, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, as diligências para localizar e prender o autor do crime seguem em andamento.

A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência e, no local, apurou que o suspeito, um homem de 26 anos, atingiu a vítima e fugiu em seguida. Conforme a SSP, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Pestana, mas não resistiu aos ferimentos.

Posteriormente, a companheira do suspeito foi localizada pelos policiais e informou desconhecer o paradeiro dele. O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Osasco. As investigações também seguem em andamento para esclarecer o motivo do crime.