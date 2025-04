Preso pistoleiro que matou 'Zezinho do Ouro', delator que implodiu a Polícia de SP há 30 anos

O pistoleiro chegou ao prédio do delator por volta das 14 horas. Usava um boné branco, calça jeans e tênis azul. Foi recebido por Zezinho na portaria do edifício. Os dois subiram juntos ao apartamento e passaram mais de uma hora conversando no escritório.

Depois da reunião, Zezinho acompanhou o assassino até a portaria do prédio. Desceu com Leonardo e liberou sua saída no portão com biometria. Despediram-se. Quando deu as costas ao matador foi baleado à queima roupa. Foram seis disparos. Um atingiu Zezinho na nuca. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital na madrugada seguinte.

As buscas pelo pistoleiro levaram cinco meses. A polícia descobriu que o número de telefone usado por ele foi habilitado na véspera do crime. Minutos antes de chegar ao prédio da Voluntários da Pátria, Leonardo ligou para Zezinho e a ele pediu orientações para chegar ao endereço do delator que encrencou a vida de dezenas de policiais.

Os dados de geolocalização apontaram que o celular do pistoleiro passou por Recife e Uberlândia (MG) dias antes da execução de "Zezinho do Ouro".

O ponto crucial da investigação foi um outro assassinato. Em fevereiro, Lázaro Antonio Modesto de Sousa foi morto em Uberlândia.

A viúva de Lázaro declarou que o marido foi vítima do mesmo pistoleiro que derrubou "Zezinho do Ouro". A mulher reconheceu o matador a partir de reportagens publicadas em veículos de comunicação.