Tarcísio diz que direita está unida e reafirma lealdade a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 9, que segue apostando no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como "grande condutor" do processo eleitoral de 2026. Tarcísio é apontado como um dos nomes viáveis para concorrer à Presidência em um cenário em que Bolsonaro não consiga reverter sua inelegibilidade.

Além de se afirmar "absolutamente leal" ao ex-chefe do Executivo federal, ele negou que os governadores presentes no ato pró-anistia aos condenados no do 8 de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, estejam tentando herdar capital político.

Segundo o governador, a presença dos sete chefes de Executivos estaduais foi um "recado claro" sobre a união do campo da direita. "Ninguém tem o interesse necessariamente de ser protagonista desse processo. Todo mundo quer construir uma alternativa para o Brasil e esse grupo vai estar junto. Então, quem aposta em fragmentação da direita, eu acho que está apostando errado", disse em entrevista à Revista Oeste.