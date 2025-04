Ala do União Brasil na Câmara rejeita Juscelino como líder por constrangimento

Diante do ajuste dos detalhes da ida do deputado Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) para o Ministério das Comunicações, confirmada nesta quinta-feira, 10, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma ala do União Brasil reage à possibilidade de o ex-ministro Juscelino Filho assumir a liderança da bancada na Câmara. Parlamentares ouvidos pelo Estadão/Broadcast Político veem "constrangimento" e até ciúme na possibilidade de Juscelino, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), ser o líder do partido na Casa.

A avaliação é a de que a possível "troca" entre ele e Pedro Lucas Fernandes não só aumenta o racha da legenda, retomando a briga interna entre direita e esquerda, mas também reacende algumas discussões divisivas no partido. Entre esses temas que geram discordância na bancada está o embate sobre o apoio a Lula ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e divergências sobre a possível federação do União com o PP. "Vai ser uma confusão", avaliou um deputado. "Desunião" é o trocadilho repetido pelos parlamentares.

Uma ala do União considera que a imagem de Juscelino está desgastada e contesta inclusive a capacidade de articulação do ex-ministro, uma vez que agora ele é formalmente denunciado. "Como fica a posição dele no Colégio de Líderes? Ele vai defender o governo ou a oposição?", indagou um parlamentar. Para esse deputado, uma possível liderança de Juscelino vai gerar "desconfiança" nos integrantes da bancada.