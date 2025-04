Bolsonaro faz procedimento no estômago e médico não descarta cirurgia

Após passar mal e receber um atendimento na emergência de um hospital em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido para Natal, capital do Estado, onde recebe um tratamento no estômago. Ao Estadão, o médico Antônio Luiz Macedo explicou que o procedimento, por enquanto, é clínico, dispensando a necessidade de cirurgia. A opção por uma intervenção do tipo, no entanto, não está descartada.

"Não indiquei a cirurgia, mas não está totalmente descartada", disse Macedo, que atende o ex-presidente, mas não o acompanha em Natal. Havendo a necessidade de cirurgia, o mais provável é que Bolsonaro seja transferido para a capital paulista.

O médico explicou que, como o quadro de Bolsonaro não é grave, os procedimentos aplicados pelo Hospital Rio Grande, da capital potiguar, são suficientes. O ex-presidente é tratado com antibióticos está recebendo cuidados de hidratação, controle da pressão e remoção de líquido do estômago por meio de uma sonda. Antônio Macedo avalia que as dores sentidas por Jair Bolsonaro podem ter sido causadas por alimentos mal mastigados.